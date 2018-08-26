Число пострадавших при землетрясении в Иране возросло до 310

Тегеран, , 18:22 — REGNUM Два человека погибли и более 300 пострадали в результате землетрясения в Иране. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям (ЧС) страны.

«В районе Тазехабад, где располагался эпицентр землетрясения, погибли два человека…, — говорится в сообщении. — Ранены не менее 310 человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа в иранской провинции Керманшах к западу от города Джаванруд произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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