В Петербурге опровергли слухи о стрельбе в районном суде

Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга опровергли сообщения о стрельбе, якобы случившейся в Московском районном суде 26 августа. Ранее некоторые СМИ распространили непроверенные сообщения об инциденте в районном суде, в результате которого якобы пострадали двое полицейских.

Однако в самой судебной власти Петербурга и полиции Северной столицы категорически отрицают то, что такое ЧП имело место.

«Никакой стрельбы в здании Московского районного суда г. Санкт-Петербурга <…> не было», — официально заявили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Как оказалось, видеозапись некоего инцидента, на которую ссылались СМИ, относится к 2012 году.

В петербургской полиции также подтвердили, что все сообщения о стрельбе в Московском районном суде не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года Петроградский районный суд Петербурга пришлось закрыть на несколько дней для проведения демеркуризации. Ранее судимая женщина разлила в суде ртуть, чтобы сорвать судебное заседание, где она была обвиняемой. По совокупности двух преступлений ее отправили на 7 лет в колонию.

Невский районный суд Санкт-Петербурга днем 28 июня текущего года пришлось эвакуировать из-за звонка о заложенной бомбе. Угроза взрыва не подтвердилась.

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