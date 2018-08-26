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Граждан РФ среди погибших в ДТП с автобусом в Болгарии нет — Ростуризм

Происшествия

25 августа 2018 г. в Болгарии произошла авария с участие автобуса

Граждан РФ среди погибших в ДТП с автобусом в Болгарии нет — Ростуризм
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Москва, 26 августа 2018, 16:22 — REGNUM  Туристов из Российской Федерации среди пострадавших в ДТП с автобусом в Болгарии нет. Об этом сообщил Ростуризм, ссылаясь на данные болгарский властей.

«Российских туристов среди погибших и пострадавших в ДТП нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа 2018 г. в Болгарии произошла авария с участие автобуса. В результате ДТП, случившегося около города Своге, погибли 16 человек, еще более 20 пострадали.

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