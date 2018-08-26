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Тысячи одесситов остались без воды

Происшествия

Ведутся ремонтные работы на магистральном водоводе

Тысячи одесситов остались без воды
Николай Корнилович Пимоненко. На речке. 1905

Одесса, Украина, 26 августа 2018, 15:47 — REGNUM  Коммунальщики Одессы отключили воду во многих домах жилмассива Таирово, сообщили 26 августа на сайте коммунального предприятия «Инфоксводоканал».

В компании отметили, что были вынуждены пойти на этот шаг из-за аварии на магистральном водоводе на улице Левитана.

Без воды остался проспект Академика Глушко, а также улицы Академика Королёва, Ильфа и Петрова, Костанди и Левитана. Подачу воды обещают возобновить к 19:00 мск.

Напомним, 18 августа Член коллегии украинского Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережнию Мария Яковлева призвала ликвидировать систему централизованного снабжения горячей водой. Впрочем, Одесса этого не заметит, поскольку в городе уже много лет нет горячей воды.

Читайте подробнее: Чиновники рассказали гражданам Украины о вреде горячего водоснабжения

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