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В одном из районов Новосибирской области выпал град размером с куриное яйцо

Происшествия

Он повредил дома и побил домашнюю птицу

Новосибирск, 26 августа 2018, 14:14 — REGNUM  В Доволенском районе Новосибирской области выпал крупный град. Как пишут местные СМИ, атмосферные осадки, которые прошли в районе 25 августа, достигали размера куриного яйца.

«Лёд уничтожил урожай, пострадала домашняя птица, а также повредилась обшивка домов и разбилось несколько окон», — приводит «Сиб.фм» комментарии жителей села Ильинка.

Разгул стихии продолжался более получаса, в в некоторых местах град покрыл землю демятисантиметровым слоем. Люди подсчитывают убытки.

«В Ильинке выпало 32 миллиметра осадков при месячной норме в 50 миллиметров. За несколько дней до этого у них был сильный дождь, ещё плюс 13 миллиметров. За два дня закрыли потребность месяца по влаги. Непогода вчера захватила еще Комарье, Индерь и Утянку, но без значительных последствий. К примеру, в Согорном выпало только один миллиметр осадков», — цитирует VN.ru начальника управления сельского хозяйства администрации Доволенского района Георгия Фурдилова.

Как пишет корреспондент ИА REGNUM, вечером 25 августа в некоторых районах города Новосибирска, в частности, на Затулинке и Северо-Чемском жилмассиве, прошёл ливень с ветром и грозой.

Напомним, что 10 июня в Черепаново также прошёл крупный град.

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