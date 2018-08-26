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Локализован пожар в многоэтажном жилом доме в городе Королёв

Происшествия

Огонь локализован на площади 300 кв. метров

Королёв, Московская область, 26 августа 2018, 12:49 — REGNUM  Пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковном городе Королёв удалось локализовать сообщается 26 августа на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В сообщении говорится о локализации пожара в 10.55 по московскому времени на площади в 300 кв. метров.

Также уточняется, что пожару присвоен второй уровень сложности, к тушению пожара привлечены 122 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России — 78 человек и 22 единицы техники.

Пожарные службы призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, что возгорание в жилом доме в подмосковном городе Королёв произошло сегодня, 26 августа, около шести часов утра. Из дома прибывшими по сообщению о пожаре спасателями были эвакуированы 10 человек, остальные вышли самостоятельно. сего в доме проживают 210 человек.

По последним сообщениям, к ликвидации пожара был привлечён вертолёт МЧС.

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Пожары в жилых домах
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