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Крупное ДТП на Кубани: погибло 5 человек

Происшествия

Автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу

Краснодар, 26 августа 2018, 12:04 — REGNUM  5 человек погибло в результате ДТП в Краснодарском крае 26 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Сообщение о ДТП на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная поступило в дежурную часть ведомства по Курганинскому району в 5:00.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Москвич».

В результате ДТП погибли оба водители и три пассажира «Москвича». Один пассажир доставлен в районную больницу.

Личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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