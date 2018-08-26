Французский боксер пресек попытку захвата самолета

Париж, , 10:42 — REGNUM Французский боксер Тарик Сахибеддин нейтрализовал преступника, попытавшегося захватить самолет, сообщил журналист Арно Ромеро на свой странице в Facebook.

Один из пассажиров самолета, следовавшего рейсом Мюнхен — Париж, попытался проникнуть в кабину к пилотам и заставить их изменить курс. Однако, среди пассажиров самолета был 46-летний Тарик Сахибеддин, являющийся двукратным чемпионом Франции по боксу.

Боксер повалил преступника, и пассажирам удалось связать его. Самолет успешно приземлился в парижском аэропорту, где неудавшийся авиаугонщик был передан в руки правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2018 года из аэропорта Сиэтл-Такома был угнан самолет Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air. Позже угнанный самолет потерпел крушение над заливом Пьюджет-Саунд, угонщик находился на борту самолета один.