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Количество пострадавших от наводнения в Индии возросло до 445

Происшествия

Ранее СМИ сообщали о 357 пострадавших

Количество пострадавших от наводнения в Индии возросло до 445
Иллюстрация: Indiannavy.nic.in
Наводнение в Индии

Нью-Дели, 26 августа 2018, 10:29 — REGNUM  До 445 человек увеличилось количество людей пострадавших от ливней и наводнения в индийском юго-западном штате Керала. Об этом 26 августа сообщает AFP.

Жертвами стихий стало 28 человек за прошедшие сутки, ещё 15 числятся на данный момент пропавшими без вести.

В пункты временного переселения перемещено около 1 миллиона человек. В результате стихийного бедствия разрушено 50 тысяч жилых домов и уничтожено свыше 10 тысяч километров дорог.

Ранее СМИ сообщали о 357 пострадавших.

Ливни, в результате которых произошло масштабное наводнение, пришли на территорию штата в начале августа. Уровень воды в реках постоянно повышается и несколько городов уже оказались почти полностью затоплены.

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Наводнения
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