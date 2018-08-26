Количество пострадавших от наводнения в Индии возросло до 445

Нью-Дели, , 10:29 — REGNUM До 445 человек увеличилось количество людей пострадавших от ливней и наводнения в индийском юго-западном штате Керала. Об этом 26 августа сообщает AFP.

Жертвами стихий стало 28 человек за прошедшие сутки, ещё 15 числятся на данный момент пропавшими без вести.

В пункты временного переселения перемещено около 1 миллиона человек. В результате стихийного бедствия разрушено 50 тысяч жилых домов и уничтожено свыше 10 тысяч километров дорог.

Ранее СМИ сообщали о 357 пострадавших.

Ливни, в результате которых произошло масштабное наводнение, пришли на территорию штата в начале августа. Уровень воды в реках постоянно повышается и несколько городов уже оказались почти полностью затоплены.