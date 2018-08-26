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Площадь пожара многоэтажки в Королеве достигла 300 квадратных метров

Происшествия

В тушении пожара участвует 78 человек и 21 единица пожарной техники

Площадь пожара многоэтажки в Королеве достигла 300 квадратных метров
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные работают

Королёв, Московская область, 26 августа 2018, 09:43 — REGNUM  Площадь пожара, который начался в многоэтажном доме подмосковного города Королев, составляет на данный момент 300 квадратных метров, сообщает 26 августа пресс-служба главного областного управления МЧС.

Согласно приводимым пресс-службой данным, сообщение о пожаре в жилом доме города Королева, расположенном по адресу улица Ленинская 4, поступило в 6:26 Мск. В 7:35 площадь возгорания составляла 230 квадратных метров, в 8:25 — увеличилась до 280, и по состоянию на 8:30 составляет 300 квадратных метров.

В тушении пожара участвует 78 человек и 21 единица пожарной техники.

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Пожары в жилых домах
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