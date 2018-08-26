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Около 500 человек были эвакуированы из ТРЦ в Екатерибурге из-за пожара

Происшествия

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Гринвич»

Около 500 человек были эвакуированы из ТРЦ в Екатерибурге из-за пожара
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пожарная команда в ТЦ

Екатеринбург, 26 августа 2018, 09:04 — REGNUM  В связи с пожаром и торгов-развлекательного комплекса «Гринвич» в Екатеринбурге были эвакуированы около 500 человек. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел в ТРЦ «Гринвич», расположенном на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9:16 по местному времени (7:16 мск). Загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже ТРЦ.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре сработали штатно и позволили своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей.

Пожар был ликвидирован в течение 14 минут.

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Пожары в учреждениях торговли
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