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Количество пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 232

Происшествия

Его магнитуда составила от 5,9 до 6,1 баллов по разным данным

Количество пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 232
Angelo_Giordano
После бедствия

Тегеран, 26 августа 2018, 08:59 — REGNUM  Число пострадавших от землетрясения, произошедшего в Иране, возросло до 232 пострадавших и двух погибших, сообщает 26 августа иранское агентство Mehr со ссылкой на генерал-губернатора пострадавшей от катаклизма провинции.

Землетрясение произошло в 01:13 мск в иранской провинции Керманшах к западу от города Джаванруд. Его магнитуда составила от 5,9 до 6,1 баллов, по разным данным.

Отметим, что ранее СМИ сообщалось о 140 пострадавших и одном погибшем в результате природного катаклизма.

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Землетрясения
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