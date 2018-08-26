«Вечер пятницы»: пьяный полицейский за рулём пойман в Тюменской области

Тобольск, Тюменская область, , 13:29 — REGNUM В Тюменской области задержан сотрудник межмуниципального отдела полиции «Тобольский». По предварительным данным, он находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, вечером 24 августа 2018 года. В местных СМИ сообщается, что задержанный ни кто иной, как временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным составом отдела полиции по Тобольску.

Вне зависимости от статуса сотрудника полиции, за подобные проступки следует автоматическое увольнение, поясняют в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В социальных сетях данную новость активно обсуждают, отмечая, что бурное празднование «вечера пятницы» — дело житейское, однако для того и существует такси, чтобы не совершать противоправные действия, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения. И об этом постоянно говорят сами полицейские.

Отметим, что в Тюмени увольнением из органов внутренних дел закончился осенью 2017 года праздник с коллегами для начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.

Мужчина отмечал в ресторане проводы на пенсию одного из высокопоставленных полицейских. После возлияний сел в свой автомобиль и сразу же был задержан нарядом ДПС. Мужчину сперва уволили, однако потом через суд восстановили в полицейских рядах. Аргументами в пользу начальника участковых стали данные GPS-трекера автомобиля и показания свидетелей, подтвердивших, что задержанный сидел за рулём автомобиля, но не передвигался на нём — якобы ждал в салоне водителя.

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