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В Болгарии в ДТП с автобусом погибли 16 человек

Происшествия

27 августа в Болгарии объявлен национальный траур

София, 26 августа 2018, 03:20 — REGNUM  Число жертв ДТП с автобусом около города Своге (Болгария) увеличилось до 16, заявил болгарский министр внутренних дел Валентин Радев, передает «Канал 3».

Радев пояснил, что в числе погибших — еще один человек. Им стала пассажирка автобуса, скончавшаяся в больнице Своге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария с участие автобуса произошла 25 августа. В результате ДТП, помимо погибших, пострадали 20 человек. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем национального траура в память о погибших.

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