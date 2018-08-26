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Дождь погубил людей: на востоке Афганистана – сильное наводнение

Происшествия

Погибли дети

Кабул, 26 августа 2018, 03:07 — REGNUM  Дети погибли во время наводнения в афганской провинции Кунар, сообщает агентство «Пажвок».

Причиной наводнения стали сильные дожди на востоке страны. В результате погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Тела трех человек так и не нашли.

Вода повредила не только инфраструктурные объекты Кунара, но и земли с посевами.

Отметим, что власти страны, занятые борьбой с террористами, не могут выстроить надежную защиту от ежегодных стихийных бедствий, поэтому в Афганистане наводнения регулярно уносят человеческие жизни.

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Наводнения
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