Дождь погубил людей: на востоке Афганистана – сильное наводнение

Кабул, , 03:07 — REGNUM Дети погибли во время наводнения в афганской провинции Кунар, сообщает агентство «Пажвок».

Причиной наводнения стали сильные дожди на востоке страны. В результате погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Тела трех человек так и не нашли.

Вода повредила не только инфраструктурные объекты Кунара, но и земли с посевами.

Отметим, что власти страны, занятые борьбой с террористами, не могут выстроить надежную защиту от ежегодных стихийных бедствий, поэтому в Афганистане наводнения регулярно уносят человеческие жизни.

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