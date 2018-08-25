На юге Москвы в подъезде жилого дома обрушились перекрытия

Москва, , 22:55 — REGNUM На юге Москвы в одном из подъездов жилого дома частично обрушились перекрытия. Об этом «Агентству Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 25 августа в одном из подъездов жилого дома по ул. Трофимова. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Обрушение плиты в лифтовом холле с седьмого по пятый этажи, — сказала Иванова. — По данному факту … проводится доследственная проверка».

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