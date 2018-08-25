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У берегов Аляски произошло землетрясение

Происшествия

Информации о жертвах и разрушениях нет

У берегов Аляски произошло землетрясение
Иллюстрация: U.S. Fish and Wildlife Service
Остров Амукта

Вашингтон, 25 августа 2018, 21:36 — REGNUM  Землетрясение, магнитуда которого достигала 6,0, произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

Очаг землетрясения, толчки которого были зафиксированы в 16:50 по времени UTC (19.50 мск), залегал на глубине более 35 км под землей. Эпицентр толчков располагался в 22 км к юго-востоку от острова Амукта.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

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Землетрясения
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