У берегов Аляски произошло землетрясение

Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Землетрясение, магнитуда которого достигала 6,0, произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

Очаг землетрясения, толчки которого были зафиксированы в 16:50 по времени UTC (19.50 мск), залегал на глубине более 35 км под землей. Эпицентр толчков располагался в 22 км к юго-востоку от острова Амукта.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

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