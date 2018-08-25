В ЛНР предотвратили диверсию на электроподстанции‍

Луганск, , 19:51 — REGNUM Сотрудники МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) предотвратили диверсию на электроподстанции в Луганске. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) правоохранительного ведомства республики.

В сообщении говорится, что самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами в виде обрезков металлических труб и арматуры, было обнаружено в районе луганского авторынка 24 августа.

По данным ведомства, СВУ, установленное украинскими диверсантами, предназначалось «для вывода из строя электростанции и обесточивания ряда районов города Луганска».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ понесли потери при попытке захвата позиций в районе населённого пункта Желобок Славяносербского района ЛНР.

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