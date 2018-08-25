Суббота, 25 Августа 2018 года
21:15:22 МСК

В ЛНР предотвратили диверсию на электроподстанции‍

Происшествия

СВУ, установленное украинскими диверсантами, предназначалось «для вывода из строя электростанции»

В ЛНР предотвратили диверсию на электроподстанции‍
Подстанция

Луганск, 25 августа 2018, 19:51 — REGNUM  Сотрудники МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) предотвратили диверсию на электроподстанции в Луганске. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) правоохранительного ведомства республики.

В сообщении говорится, что самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами в виде обрезков металлических труб и арматуры, было обнаружено в районе луганского авторынка 24 августа.

По данным ведомства, СВУ, установленное украинскими диверсантами, предназначалось «для вывода из строя электростанции и обесточивания ряда районов города Луганска».

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ понесли потери при попытке захвата позиций в районе населённого пункта Желобок Славяносербского района ЛНР.

Читайте также: ВСУ понесли потери при попытке прорыва под Луганском

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить