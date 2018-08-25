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В Киеве задержали экс-посла Украины в США

Происшествия

«Автомобиль остановили из-за нарушения ПДД»

В Киеве задержали экс-посла Украины в США
Украинская полиция

Киев, 25 августа 2018, 19:17 — REGNUM  Бывшего посла Украины в США Александра Моцика, который в нетрезвом состоянии находился за рулем иномарки, задержали в Киеве в ночь на 25 августа. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Автомобиль остановили из-за нарушения ПДД — он двигался по кругу на площади Шевченко по встречной полосе», — передает вещатель.

Отмечается, что дипломат отказался пройти тест на месте, равно как и проехать в учреждение на медицинское освидетельствование. На бывшего посла Украины в США составили административный протокол по статье 130 административного кодекса Украины (вождение в состоянии опьянения).

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