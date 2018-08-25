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При взрыве снаряда в Курской области погиб ребенок

Происшествия

Трагедия произошла в пятницу, 24 августа, на улице Краснознаменной города Железногорска

При взрыве снаряда в Курской области погиб ребенок
Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР
Снаряд

Курск, 25 августа 2018, 18:58 — REGNUM  Ребенок погиб от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Трагедия произошла в пятницу, 24 августа, на улице Краснознаменной города Железногорска.

По данным следствия, четверо детей обнаружили артиллерийский снаряд в зарослях кустарника на участке местности между улицей Краснознаменной и автодорогой «Тросна-Калиновка».

"Мальчики перенесли его к дому по улице Краснознаменной, где в результате неосторожного обращения с найденным артиллерийским снарядом произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента один ребенок погиб, еще трое пострадали.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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