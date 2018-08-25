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В Турции арестовали высокопоставленного члена РПК

Происшествия

Курд возглавляет центр поддержки РПК во Франции

Анкара, 25 августа 2018, 17:43 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали человека, подозреваемого в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 25 августа Anadolu.

Полиция подозревает, что задержанный является одним из высокопоставленных членов РПК, возглавляющий один Демократический народный центр во Франции, который оказывает поддержку курдским повстанцам.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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