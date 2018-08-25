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В Афганистане в результате взрыва погибли три человека

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, в городе Джалалабад

Джелалабад, Афганистан, 25 августа 2018, 16:48 — REGNUM  На востоке Афганистана у здания избирательной комиссии прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, в городе Джалалабад. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще восемь получили ранения.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

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Взрывы в Афганистане
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