В Афганистане в результате взрыва погибли три человека

Джелалабад, Афганистан, , 16:48 — REGNUM На востоке Афганистана у здания избирательной комиссии прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, в городе Джалалабад. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще восемь получили ранения.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

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