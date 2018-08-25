В Турции вновь идут аресты членов ФЕТО

Анкара, , 16:12 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пять человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 25 августа Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена.

Лидер организации религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке организации государственного переворота, которая произошла в июле 2016 года.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошел военный путч, в ходе его подавления погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен осудил заговор, отвергнув в нем свое участие.

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