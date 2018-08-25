В иранском Мешхеде обрушились три жилых дома, есть погибшие

Мешхед, Иран, , 11:31 — REGNUM В результате обрушения трёх жилых домов в иранском городе Мешхед погибли 10 человек, пять человек получили ранения. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает агентство ISNA со ссылкой на пожарных.

Обрушение произошло утром 25 августа. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв водонагревающего котла. В результате инцидента три дома полностью обрушились, ещё 15 соседних домов получили серьезные повреждения.

Точная причина произошедшего устанавливается. Пятеро пострадавших госпитализированы.