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В иранском Мешхеде обрушились три жилых дома, есть погибшие

Происшествия

Власти выясняют точную причину обрушения

Мешхед, Иран, 25 августа 2018, 11:31 — REGNUM  В результате обрушения трёх жилых домов в иранском городе Мешхед погибли 10 человек, пять человек получили ранения. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает агентство ISNA со ссылкой на пожарных.

Обрушение произошло утром 25 августа. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв водонагревающего котла. В результате инцидента три дома полностью обрушились, ещё 15 соседних домов получили серьезные повреждения.

Точная причина произошедшего устанавливается. Пятеро пострадавших госпитализированы.

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Обрушения зданий
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