Самолет с двумя братьями, перевозившими прах отца, разбился в США

Бостон, США, , 11:10 — REGNUM Два человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на территории американского штата Массачусетс, сообщает 25 августа SBC-News.

По сообщению телеканала, самолет упал в пруд расположенный неподалеку от аэропорта Кранленд города Хансон.

Кабина самолета оказалась сильно повреждена при ударе о поверхность воды, в результате чего пострадавшие оказались заблокированы в ней.

В данный момент пилот и пассажир госпитализированы с серьезными травмами, национальный совет по безопасности на транспорте расследует причины происшествия.

Как сообщили родственники пострадавших, пассажир и пилот упавшего в озеро самолета являются родными братьями. Они поднялись в воздух с целью рассеять прах своего отца, скончавшегося от рака за две недели до этого инцидента.

Отметим, ранее СМИ сообщали о падении 21 августа в Великобритании на поле в графстве Девон легкомоторного самолета. В результате того инцидента также пострадали два человека.