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Самолет с двумя братьями, перевозившими прах отца, разбился в США

Происшествия

Пассажир и пилот упавшего в озеро самолета являются родными братьями, они поднялись в воздух с целью рассеять прах своего недавно умершего отца

Бостон, США, 25 августа 2018, 11:10 — REGNUM  Два человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на территории американского штата Массачусетс, сообщает 25 августа SBC-News.

По сообщению телеканала, самолет упал в пруд расположенный неподалеку от аэропорта Кранленд города Хансон.

Кабина самолета оказалась сильно повреждена при ударе о поверхность воды, в результате чего пострадавшие оказались заблокированы в ней.

В данный момент пилот и пассажир госпитализированы с серьезными травмами, национальный совет по безопасности на транспорте расследует причины происшествия.

Как сообщили родственники пострадавших, пассажир и пилот упавшего в озеро самолета являются родными братьями. Они поднялись в воздух с целью рассеять прах своего отца, скончавшегося от рака за две недели до этого инцидента.

Отметим, ранее СМИ сообщали о падении 21 августа в Великобритании на поле в графстве Девон легкомоторного самолета. В результате того инцидента также пострадали два человека.

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Авиапроисшествия
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