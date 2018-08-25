Три человека погибло в ДТП с грузовиком в Брянской области

Брянск, , 10:48 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля Daewoo Matiz с грузовиком MAN на трассе «Москва-Киев» на территории Брянской области погиб водитель легковой машины и два его пассажира. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба областного МВД.

Согласно сообщению пресс-службы, ДТП произошло на 391-ом километре автодороги «Москва-Киев» 24 августа около 21:30 Мск. Причиной инцидента, по предварительной версии, стало то, что 26-летняя жительница Севского района, управлявшая автомобилем Daewoo Matiz, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком MAN. В результате сама водитель и её два пассажира скончались на месте от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, полиция проводит выяснение причин и обстоятельств произошедшей трагедии, а также устанавливает состояние водителя в момент происшествия