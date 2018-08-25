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После обстрела несколько районов Горловки остались без света и воды

Происшествия

Лини энергоснабжения были перебиты в результате обстрелов вооруженными силами Украины

Донецк, 25 августа 2018, 10:43 — REGNUM  После обстрела города Горловка оказались обесточены 55 трансформаторных подстанций, 25 августа сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Лини энергоснабжения были перебиты в результате обстрелов вооруженными силами Украины Горловки и прилегающих районов.

Иван Приходько сообщил, что перебитые линии являются тупиковыми, и нет возможности их переключить. Из-за отсутствия электроэнергии были остановлены водопроводные узлы. Без воды остались улицы Шевченко, Богуна, Волкова, жилой массив Солнечный и часть поселка Бессарабка. Глава города добавил, что бригады работают над восстановлением линий электропередачи.

Напомним, Горловка была обстреляна 24 августа. Были повреждены жилые дома и инфраструктура города, погибших в результате обстрела нет. Сообщается, что при обстреле ВСУ использовали 120-мм минометы, запрещенные Минскими соглашениями.

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Артобстрелы республик Донбасса
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