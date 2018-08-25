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Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 555

Происшествия

402 тысячи человек покинули свои дома

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 555
Иван Шилов © ИА REGNUM
Землетрясение

Джакарта, 25 августа 2018, 09:45 — REGNUM  Число погибших в результате землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 555 человек, заявил 24 августа представитель местного агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Агунга Прамуджи, глава подразделения неотложной помощи агентства, сообщил уточненные данные жертв землетрясений. Известно о 555 погибших, 402 тысячи человек покинули свои дома и находятся во временных центрах приема беженцев. Оползни, вызванные землетрясениями, разрушили более 80 тысяч жилых домов.

Напомним, на индонезийском острове Ломбок прошло несколько землетрясений. Подземные толчки, магнитудой до 7 единиц, начались в конце июля. Последнее землетрясение прошло 19 августа.

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Землетрясения
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