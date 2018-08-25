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Среди погибших при пожаре в Харбине граждан РФ нет

Происшествия

При тушении пожара в четырехэтажном здании было задействовано пять пожарных бригад

Пекин, 25 августа 2018, 09:19 — REGNUM  Граждан РФ среди пострадавших и погибших при пожаре в гостинице в китайском городе Харбин нет, заявил 25 августа атташе генерального консульства России в Шэньяне Алексей Нарышкин.

Представитель консульства сообщил, что российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами Китая. По полученной информации, россиян среди пострадавших и погибших при пожаре в гостинице нет.

При тушении пожара в четырехэтажном здании было задействовано пять пожарных бригад. Спасательные работы продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа на территории одной из гостиниц в Харбине начался пожар. По данным агентства «Синьхуа», пожар унес жизни 18 человек.

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Пожары в гостиницах и пансионатах
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