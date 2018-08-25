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В результате стрельбы у школы в Калифорнии погиб подросток

Происшествия

Стрельба стала результатом конфликта между двумя группами

В результате стрельбы у школы в Калифорнии погиб подросток
kerttu
Пистолет в руке

Сакраменто, США, 25 августа 2018, 09:12 — REGNUM  Один подросток погиб и один серьезно ранен, таковы последствия стрельбы произошедшей возле одной из школ Северной Калифорнии сообщает 25 августа Associated Press.

Согласно данным полиции, стрельба стала результатом конфликта между двумя группами. Два человека задержаны по факту происшествия, в настоящее время идет расследование данного инцидента.

Отметим, 7 августа в городе Форт-Лодердейл американского штата Флорида в результате стрельбы около библиотеки пострадал один человек.

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