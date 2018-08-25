Суббота, 25 Августа 2018 года
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18 человек погибли в Китае в результате пожара в гостинице

Происшествия

Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы

Харбин, Китай, 25 августа 2018, 08:18 — REGNUM  В результате пожара, произошедшего в одной из гостиниц китайского города Харбин, погибло 18 человек. Об этом 25 августа сообщает «Синьхуа».

Сообщается, что пожар начался утром 25 августа на территории гостиницы с горячими источниками. Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы, причины инцидента выясняются. Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.

Отметим, 13 августа СМИ сообщали о 9 погибших и 16 пострадавших в результате пожара в больнице тайваньского города Синьбэй.

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Пожары в гостиницах и пансионатах
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