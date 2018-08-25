Ураган «Лэйн» в Тихом Океане ослаб до уровня тропического шторма

Гонолулу, США, , 07:56 — REGNUM Ураган «Лэйн», который сформировался в Тихом океане, ослаб в пятницу, 24 августа, до уровня тропического шторма сообщает 25 августа Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По сведениям NHC ураган «Лэйн» находится на расстоянии около 240 километров на юго-запад от столицы 51--го штата США Гавайи, города Гонолулу. Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана составляет сейчас 31,3 метра в секунду.

Несмотря на это, как сообщают синоптики, «Лэйн» все равно представляет опасность для региона в связи с принесенными им проливными дождями. В районе Гавайских островов отмечены серьезные наводнения, тысячи человек остались без электроэнергии.

Ранее власти штата, готовясь удару «Лэйн», объявили о приостановке деятельности некоторых государственных служб, открыли убежища для возможности укрытия в них местных жителей и перекрыли несколько автомагистралей.