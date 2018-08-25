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В Афганистане произошло нападение на полицейских

Происшествия

Оба полицейских погибли на месте

Кабул, 25 августа 2018, 04:40 — REGNUM  В афганской провинции Бадахшан неизвестные напали на двух сотрудников полиции, охранявших местных университет, сообщает «Афганистан.ру».

По данным портала, вооруженные преступники расстреляли двух полицейских, дежуривших у входа в университет. Правоохранители не успели отреагировать на нападение и от полученных ранений скончались на месте. Отмечается, что после нападения боевики похитили оружие полицейских и скрылись с места преступления.

В настоящее время проводится расследование преступления, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. В связи с этим следствие не исключает, что нападение могло носить исключительно криминальный характер.

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Афганский фактор
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