В Афганистане произошло нападение на полицейских

Кабул, , 04:40 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан неизвестные напали на двух сотрудников полиции, охранявших местных университет, сообщает «Афганистан.ру».

По данным портала, вооруженные преступники расстреляли двух полицейских, дежуривших у входа в университет. Правоохранители не успели отреагировать на нападение и от полученных ранений скончались на месте. Отмечается, что после нападения боевики похитили оружие полицейских и скрылись с места преступления.

В настоящее время проводится расследование преступления, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. В связи с этим следствие не исключает, что нападение могло носить исключительно криминальный характер.