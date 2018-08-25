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Двое военных потеряли сознание на украинском параде

Происшествия

Военному стало плохо, когда он сказал про Украину в Европе

Киев, 25 августа 2018, 02:13 — REGNUM  Двое военнослужащих украинской армии потеряли сознание на параде в честь дня независимости Украины.

Один из военнослужащих упал в обморок во время речи президента Украины Петра Порошенко, который говорил, что Украина нужна Европе. Потерявшего сознание быстро увели и заменили в строю другим военнослужащим. Второй военный упал в обморок во время минуты молчания.

Отметим, из Киева постоянно звучат заверения о мощи украинской армии. Некоторые политики даже умудряются сравнивать потенциал ВСУ с ВС России. Сам Порошенко уверенно заявляет, что Украину ждут с распростертыми объятьями не только в ЕС, но и в НАТО.

Читайте подробнее: Порошенко уверен, что Украину пустят в НАТО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа украинский президент декларировал, что ВСУ «будет одной из самых сильных армий в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко уверен, что украинцы знают, за что воюют

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