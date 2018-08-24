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Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Крым» под Тулой

Происшествия

В Щёкинском районе столкнулись автомобили «Лада Приора» и «КамАЗ»

Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Крым» под Тулой

Щёкино, Тульская область, 24 августа 2018, 23:59 — REGNUM  ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло вечером 24 августа на трассе М-2 «Крым» в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, на 200-м километре трассы в Щёкинском районе столкнулись «Лада Приора» и «КамАЗ».

К месту были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь и областная поисково-спасательная служба.

Представитель оперативного штаба на месте сообщил РИА «Новости», что в результате аварии погибли четыре человека.

В МЧС отмечают, что движение на трассе в настоящее время затруднено, водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.

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Дорожно-транспортные происшествия
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