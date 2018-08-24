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Причиной пожара в здании Банка России названо короткое замыкание

Происшествия

Пожар произошёл в здании Центробанка вечером 24 августа

Причиной пожара в здании Банка России названо короткое замыкание
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пожар

Москва, 24 августа 2018, 22:16 — REGNUM  Вероятной причиной пожара в здании Центробанка в Москве могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Собеседник агентства уточнил, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня удалось избежать благодаря слаженной работе пожарных.

Как передавало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 24 августа в здании Банка России на Неглинной улице в Москве. Очаг возгорания находился на предпоследнем, пятом этаже. В одном из помещений загорелись оргтехника и мебель.

Возгорание было ликвидировано усилиями 27 пожарных расчётов. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в здании Центробанка в Москве ликвидирован

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Пожары в многоэтажных зданиях
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