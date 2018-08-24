Причиной пожара в здании Банка России названо короткое замыкание

Москва, , 22:16 — REGNUM Вероятной причиной пожара в здании Центробанка в Москве могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Собеседник агентства уточнил, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня удалось избежать благодаря слаженной работе пожарных.

Как передавало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 24 августа в здании Банка России на Неглинной улице в Москве. Очаг возгорания находился на предпоследнем, пятом этаже. В одном из помещений загорелись оргтехника и мебель.

Возгорание было ликвидировано усилиями 27 пожарных расчётов. В результате инцидента никто не пострадал.

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