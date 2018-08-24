Обстреляв Горловку, ВСУ лишили себя воды

Дзержинск, ДНР, 24 августа 2018, 22:18 — REGNUM Из-за боевых действий без воды остался город Дзержинск, который украинская сторона именует Торецком, заявил заместитель военно-гражданской администрации города Сергей Винник 24 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
«Повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Вода в город Торецк не поступает. В 20:00 будет прекращена подача воды абонентам», — предупредил чиновник.
Отметим, что Дзержинск находится на оккупированной Украиной территории ДНР.
Напомним, Горловка подверглась украинским обстрелам из 120-мм минометов, запрещённых Минскими соглашениями. Представители ДНР рассказали о поврежденных домах и разрушенной ЛЭП.
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