Обстреляв Горловку, ВСУ лишили себя воды

Дзержинск, ДНР, , 22:18 — REGNUM Из-за боевых действий без воды остался город Дзержинск, который украинская сторона именует Торецком, заявил заместитель военно-гражданской администрации города Сергей Винник 24 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Вода в город Торецк не поступает. В 20:00 будет прекращена подача воды абонентам», — предупредил чиновник.

Отметим, что Дзержинск находится на оккупированной Украиной территории ДНР.

Напомним, Горловка подверглась украинским обстрелам из 120-мм минометов, запрещённых Минскими соглашениями. Представители ДНР рассказали о поврежденных домах и разрушенной ЛЭП.

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