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Обнародованы результаты «праздничного» обстрела Горловки

Происшествия

ВСУ применили запрещенные в Минске 120-мм минометы

Соледар, ДНР, 24 августа 2018, 21:56 — REGNUM  В ходе обстрела города Горловка, который начался в 16:10 мск повреждения получили жилые дома и инфраструктура города, сообщили 24 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В семи домах по улице Бондаренко мины калибра 120 мм повредили кровлю, перекрытия. В домах вылетели стёкла, пострадали заборы и сараи, выведена из строя линия электропередачи, питающая эту улицу.

Погибших в результате обстрелов нет.

Напомним, на фоне празднований Дня независимости Украины бойцы ВСУ второй день обстреливают поселок Старомихайловка. Повреждены полтора десятка жилых домов.

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