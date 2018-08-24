В Киеве забросали дымовыми шашками консульство России

Киев, , 21:46 — REGNUM Неизвестный бросал дымовые шашки на территорию российского консульства в Киеве. Об этом 24 августа сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в МВД Украины.

По информации издания, инцидент произошёл во второй половине дня. Нападение было зафиксировано бойцом Национальной гвардии, заступившим на охрану консульского отдела.

По его словам, неизвестный мужчина бросил две шашки, одна из которых залетела на территорию консульского отдела диппредставительства России, вторая упала возле забора. После этого злоумышленник скрылся.

Сообщается, что шашки были оперативно потушены и не нанесли серьёзного ущерба, возгорания на территории консульства не произошло.

Источники издания в МВД сообщили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 296 УК Украины «Хулиганство с использованием заранее заготовленных предметов».