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Пожар в здании Центробанка в Москве ликвидирован

Происшествия

В результате пожара никто не пострадал

Пожар в здании Центробанка в Москве ликвидирован
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
МЧС России на пожаре

Москва, 24 августа 2018, 21:33 — REGNUM  Пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании Банка России на Неглинной улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Информации о пострадавших в результате пожара на данный момент не поступало.

Напомним, пожар вспыхнул вечером 24 августа в здании, расположенном по адресу: улица Неглинная, 12. Очаг возгорания находился на предпоследнем, пятом этаже.

По предварительным данным, в одном из помещений Центробанка загорелись оргтехника и мебель. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве горит здание Центробанка России

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Пожары в многоэтажных зданиях
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