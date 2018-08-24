Пожар в здании Центробанка в Москве ликвидирован

Москва, , 21:33 — REGNUM Пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании Банка России на Неглинной улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Информации о пострадавших в результате пожара на данный момент не поступало.

Напомним, пожар вспыхнул вечером 24 августа в здании, расположенном по адресу: улица Неглинная, 12. Очаг возгорания находился на предпоследнем, пятом этаже.

По предварительным данным, в одном из помещений Центробанка загорелись оргтехника и мебель. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

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