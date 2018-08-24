Пятница, 24 Августа 2018 года
22:01:06 МСК

В Москве горит здание Центробанка России

Происшествия

Пожар произошёл в здании на Неглинной улице

В Москве горит здание Центробанка России
NVO
Центробанк

Москва, 24 августа 2018, 20:46 — REGNUM  В здании на Неглинной улице в центре Москвы вечером 24 августа произошёл пожар. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на очевидцев.

В Telegram-канале Life Shot сообщается, что пожар вспыхнул в здании Центробанка России, очаг возгорания находится на предпоследнем, пятом этаже.

Сообщается, что прилегающая к месту ЧП улица перекрыта. В борьбе с огнём задействованы силы трёх пожарных частей.

Официальных сообщений о пожаре на данный момент не поступало. Подробности произошедшего уточняются.

Читайте развитие сюжета: Пожар в здании Центробанка в Москве ликвидирован

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить