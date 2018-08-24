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Нападение ротвейлера на ребёнка: в Челябинске возбуждено уголовное дело

Происшествия

Возможно, ответить придётся бабушке мальчика

Нападение ротвейлера на ребёнка: в Челябинске возбуждено уголовное дело
Ротвейлер

Челябинск, 24 августа 2018, 19:46 — REGNUM  В Челябинске после нападения ротвейлеров на четырёхлетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в городском УМВД.

Возможно, ответить придётся бабушке мальчика. Именно её собаки напали на ребёнка. Дело возбуждено по факту причинения тяжёлых травм.

Напомним, ЧП случилось вечером 12 августа в коллективном саду. Собаки набросились на игравшего ребёнка. Его мать пыталась их отогнать, но тоже оказалась покусана.

В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали. Сейчас он идёт на поправку.

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