В Нижегородской области младенец погиб после непрофессионального массажа

Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM В Нижегородской области завершено расследование в отношении 47-летней женщины, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). После проведения женщиной процедуры стимулирующего массажа ребенок скончался, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Юлия Склярова.

Следствие полагает, что весной 2018 года мать ребенка обратилась к обвиняемой с просьбой провести 10 сеансов общего стимулирующего массажа, который назначен ребенку неврологом.

Массаж проходил в квартире 47-летней женщины.

«Во время процедуры обвиняемая уложила мальчика животом на диван и приступила к общему массажу путем манипуляций руками по спине ребенка. При этом при попытке мальчика поднять голову она дважды руками резко повернула ее сначала влево, потом вправо», — сообщила представитель областного СУ СКР.

В результате ребенок получил закрытую спинномозговую травму в виде повреждения шейного отдела позвоночника.

В ходе расследования выяснилось, что «массажистка» не имела медицинского образования и не осуществляла медицинскую деятельность.

После массажа состояние ребенка резко ухудшилось, он был госпитализирован. Несмотря на оказанное лечение, мальчик скончался на следующий день.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле в Чернигове скончалась 58-летняя женщина, которая получила закрытую позвоночную спинномозговую травму с повреждением спинного мозга.

Женщина сходила на один сеанс массажа, на следующий день ее парализовало. Через неделю после госпитализации пациентка скончалась. По словам родственников, никакой травмы до процедуры она не получала, а почувствовала себя плохо женщина сразу же после массажа.

Массажистка на своей странице в социальных сетях указывает, что имеет 20-летний опыт работы массажистом-реабилитологом. Клиентов также принимала в своей квартире.

В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в результате которых выяснится, какие именно повреждения позвоночника были, степень давности их получения, тяжесть и локализация травмы.