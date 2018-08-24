Таджикский туроператор: Альпинисты будут эвакуированы в плановом порядке

Душанбе, , 18:06 — REGNUM Вертолетный рейс, который спустит иностранных туристов с лагеря на высоте 4 тысячи метров, был изначально запланирован на 25 августа, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на информацию туроператора «Pamir Peaks», который доставляет их на Поляну Москвина, обеспечивает питанием, проживанием, предоставляет гидов для восхождения.

По данным компании, экспедиция была разбита на три части — вертолеты привозили и забирали туристов с Поляны каждые две недели.

«Завтра официально заканчивается альпинистский сезон, на Поляне Москвина остаются 33 человека — 13 альпинистов из России, Мексики, Польши и других стран и 20 сотрудников компании. Они полностью обеспечены питанием, никакой информации о больных альпинистах нет, в противном случае через страховую компанию на Поляну был бы в срочном порядке отправлен санитарный рейс», — подчеркнули в «Pamir Peaks».

Напомним, что сегодня, 24 августа, СМИ сообщили о том, что 30 туристов застряли в горах Таджикистана по вине туроператора, который, по их словам, не желает отправлять за ними вертолет до окончания сезона. По неподтвержденным данным, у некоторых путешественников начались проблемы со здоровьем.