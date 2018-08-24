В горах Северной Осетии обнаружены тела погибших альпинистов

Владикавказ, , 17:58 — REGNUM В Ирафском районе Северной Осетии 24 августа обнаружены тела троих альпинистов, пропавших накануне при восхождении на гору Голдор. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Они обнаружены в юго-западном кулуаре между маршрутами 4Б (по которому совершалось восхождение) и 4А (по которому должен был совершаться спуск), в паре веревок до ледника», — сообщили в ведомстве.

По данным спасателей, по кулуару постоянно летят камни, что сильно затрудняет доступ к телам погибших. В настоящее время решается вопрос эвакуации тел.

Напомним, накануне сообщалось, что три участника сборов Федерации альпинизма Краснодарского края перестали выходить на связь при восхождении на гору Галдор (4238 метров над уровнем моря).

Силами сборной группы Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России были организованы поиски альпинистов.