Второй день подряд ВСУ «утюжат» Старомихайловку — представители ДНР

Соледар, ДНР, , 17:08 — REGNUM Поселок Старомихайловка в Донецкой Народной Республике второй день подряд находится под постоянными обстрелами ВСУ, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Последний на этот час обстрел произошел в 13:45 мск. Жилые дома были обстреляны из автоматических пушек, установленных на БМП-1 и БМП-2. Урон нанесён четырём домам — у одного повреждена крыша, второй загорелся, состояние остальных двух пока уточняется. По счастливой случайности люди не пострадали.

В течение суток 23 августа боевики ВСУ повредили в Старомихайловке ещё десять жилых домов. В четырех домах пробита крыша, в трех случаях повреждения получили не сами дома, а хозпостройки, в остальных помещениях выбиты стёкла.

Данных о возможных жертвах обстрелов не поступало.

Напомним, утром 24 августа ВСУ обстреляли Горловку из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, в очередной раз продемонстрировав нежелание соблюдать перемирие.

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