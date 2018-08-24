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Пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу в Финляндии

Происшествия

В результате аварии есть погибшие и пострадавшие

Куопио, Финляндия, 24 августа 2018, 16:43 — REGNUM  ДТП с участием пассажирского автобуса и пяти автомобилей произошло 24 августа в финском городе Куопио, передаёт порта Yle.

Как сообщается, в результате аварии автобус упал с моста на железную дорогу.

По заявлению местной полиции, погибли по меньшей мере три человека. Также имеется много пострадавших, точное количество которых уточняется.

По предварительным данным, причиной аварии послужила техническая неисправность автобуса.

На месте ЧП в настоящее время работают экстренные службы. На аварийном участке железной дороги приостановлено движение поездов.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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