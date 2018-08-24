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Мурманские следователи расследуют гибель пятерых человек

Происшествия

Среди погибших — пятилетний ребенок

Мурманские следователи расследуют гибель пятерых человек
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Следователь

Мурманск, 24 августа 2018, 15:30 — REGNUM  Следственное управление Следственного комитета по Мурманской области проводит процессуальную проверку по факту гибели пяти человек в Кандалакшском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что погибшие отправились на Иовское водохранилище несколько дней назад. Поиски начались 21 августа, после того, как они перестали выходить на связь с родственниками.

На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника b-port.com в правоохранительных органах, версия убийства не исключается.

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