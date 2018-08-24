Пятница, 24 Августа 2018 года
16:00:24 МСК

В Костромской области от энцефалита умер человек

Происшествия

Пострадавший сам удалил клеща и не сразу обратился к врачам

В Костромской области от энцефалита умер человек
Richard Bartz
Энцефалитный клещ

Кострома, 24 августа 2018, 15:24 — REGNUM  В Костромской области зафиксирован первый случай гибели от укуса энцефалитного клеща, сообщает ГТРК «Кострома». От укуса умер 30 летний житель региона.

Костромич обнаружил на себе клеща после похода в лес и сам вытащил насекомое. За медицинской помощью он обратился через 4 дня, когда начал чувствовать недомогание. Спасти его не удалось.

Как сообщает областное телевидение, «с диагнозом «энцефалит» в стационаре сейчас находится еще одна пациентка — 34-летняя жительница Поназырева». Она также сама вытащила насекомое и не сразу обратилась к помощью. После долгого пребывания в реанимации костромичку перевели перевели в неврологическое отделение.

«В обоих случаях пострадавшие не были привиты», — отмечает ГТРК «Кострома».

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году почти 3 тысячи костромичей обратились в медицинские учреждения с укусами клещами. Это на 60% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Был зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза в Красносельском муниципальном районе.

Чтобы снизить численность клещей, в регионе проводились противоклещевые наземные обработки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Клещевой сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить