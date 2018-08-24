Казахстанцев, проплывших на лодке по затопленной Астане, оштрафовали

Астана, , 15:17 — REGNUM Два героя казахстанских соцсетей, прославившихся после заплыва на надувной лодке по затопленной после дождя казахстанской столице, оштрафованы за мелкое хулиганство.

Как выяснилось, полиция их задержала всего через три минуты после начала заплыва, в целях недопущения ДТП и для дачи пояснений. Затем материалы дела были отправлены в специализированный административный суд Астаны. В итоге молодые люди должны выплатить административный штраф в размере пять МРП с каждого (по 12 025 тенге, что составляет около 2300 рублей).

«Перекресток на данном участке в тот день были неуправляемым, совершалось много правонарушений. Они могли бы привести к последствиям с участием двух молодых людей на лодке. Их действия могли также привести к угрозе для других граждан», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Молодые люди объяснили свои действия тем, что хотели поднять настроение жителям столицы.

«Мы заранее всё предусмотрели, когда плавали на лодке. Не выезжали на проезжую часть близко к машинам, не создавали заторы, помехи для движения, аварийные ситуации», — пояснил один из участников происшествия Жандос Садыбек.

Ливень обрушился на столицу Казахстана 20 августа. В ночь с 20 на 21 августа выпала почти месячная норма осадков. Некоторые улицы Астаны, которая недавно отметила 20-летие в статусе главного города страны, превратились в реки.

Еще одним героем соцсетей в эти дни стал водитель автобуса, пассажиры которого выложили в сеть видео с волнами воды, прокатывающимися по салону. Водителя отстранили от работы. В автобусном парке сообщили, что ведется внутреннее расследование.